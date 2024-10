Roma-Inter 0-1, la risolve l’argentino Latauro Martinez

Correlati

Allo stadionelladi Serie A, laperdecontro l’in una partita molto combattuta. A decidere il match l’argentino Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno dovuto affrontare due infortuni importanti nel primo tempo, con l’uscita dal campo di Hakan Çalhanoğlu e Francesco Acerbi. La Roma ha avuto un’opportunità clamorosa nel primo tempo, con un pericoloso cross di Lorenzo Pellegrini che ha portato a un errore di Yann Sommer, ma il palo ha salvato l’Inter dal possibile svantaggio. La svolta decisiva è arrivata al 60′, quando Nicola Zalewski ha perso palla, permettendo all’Inter di lanciarsi in un rapido contropiede. Davide Frattesi ha condotto l’azione, servendo Lautaro Martínez, che ha segnato il gol vittoria, portando l’Inter a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Grazie a questo successo, l’Inter si mantiene a -2 punti dal Napoli, capolista del campionato.: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino (33′ st Hermoso); Celik, Kone (18′ st Pisilli), Cristante (33′ st Le Fée), Zalewski (26′ st Baldanzi); Dybala (33′ st Soulé), Pellegrini; Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Sangaré, Hummels, Abdulhamid, Dahl, Paredes, Shomurodov. All.: Juric.: Sommer; Pavard, Acerbi (27′ De Vrij), Bastoni (26′ st Bisseck); Darmian (26′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu (12′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (26′ st Correa), Thuram . A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Palacios, Carlos Augusto, Berenbruch, Taremi, Arnautovic. All.: S. Inzaghi.: Massa: 15′ st Lautaro: Cristante, Pisilli (R); Barella, Darmian, Correa, all. S. Inzaghi (I): nessuno