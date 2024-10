Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione della vista e un’occasione per ricordare quanto sia importante prendersi cura dei nostri occhi. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), almeno un miliardo di persone nel mondo soffre di problemi di vista che potrebbero essere prevenuti.

Dunque, la prevenzione della vista non è solo un dovere, ma un investimento per la nostra qualità di vita. Grazie a controlli regolari, è possibile prevenire molte patologie oculari e mantenere una visione nitida a lungo.

In occasione di questo importante mese, il marchio 21 Aprile lancia una campagna speciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione oculistica, unendo stile, storia e solidarietà: Proteggi la tua vista, celebra la bellezza di Roma.

Nato dall’amore di Marco Saguto e Francesca Orlandi per Roma, ’21 Aprile’ celebra la Città Eterna attraverso collezioni di occhiali uniche e raffinate. Ogni montatura rappresenta un omaggio alla Capitale, come la collezione dedicata ai leggendari sette colli, unendo il fascino della romanità a uno standard tecnico e stilistico d’eccellenza. “21 Aprile” non è solo un marchio di occhiali, ma una dichiarazione d’amore per Roma, un connubio di estetica e qualità, pensato per chi cerca eleganza e solidità in un accessorio quotidiano.

A rafforzare questa iniziativa dedicata alla prevenzione, ’21 Aprile’ ha scelto come testimonial la splendida Brigitta Boccoli. La sua eleganza, la sua autenticità e la sua capacità di comunicare con il pubblico la rendono la perfetta ambasciatrice di un progetto che unisce salute e bellezza. Sposata da molti anni con Stefano Orfei, figlio dell’indimenticabile Moira Orfei, Brigitta è madre di due splendidi figli ed è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano. Il suo ruolo come ambasciatrice di questo progetto sottolinea l’importanza di sensibilizzare le famiglie italiane verso la prevenzione visiva, in un’ottica che coniuga salute, stile e tradizione.

Brigitta Boccoli e ’21 Aprile’, insomma, invitano tutti gli italiani a prendersi cura della propria vista e a scoprire il fascino della storia romana.

More info: https://21aprile-eyewear.it/