Astrotarocchi 20 ottobre 2024

20 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete sembra ci sara’ un incontro piacevole, puo’ trattarsi di una festa, di un pranzo in compagnia di persone con cui vi trovate bene, se siete di malumore impegnatevi in qualcosa che vi piace fare e questo passera’, la giornata e’ in ogni caso buona

♉️ Toro alcune vostre speranze verrano esaudite, ci si deve solo impegnare a pensare il meglio possibile di quella situazione ( quella che volete si realizzi ) non sara’ magari in un attimo che accadra’, ma accadra’ , per ora lavorate in tal senso e un po’ di pazienza fara’ il resto, la giornata e’ tranquilla

♊️ Gemelli oggi la fortuna e’ dalla vostra, potrebbero entrare soldi extra, possono essere soldi restituiti, aumenti che non v’aspettate ( nei prossimi giorni ) o una mano inaspettata per qualcosa che vi fara’ molto molto piacere, la giornata e’ comunque buona

♋️ Cancro una vostra idea per quanto a voi possa sembrare poco attendibile, invece andra’ benissimo, potrebbe essere un lavoro per cui vi siete candidati, una promozione , ci sono tutti i segnali per il via libera, provate a crederci un po’ di piu’ e in ogni caso passa poco tempo per la realizzazione, quindi sara’ sufficiente aspettare e vedere, la giornata e’ buona

♌️ Leone siete in attesa da diverso tempo di denaro che vi spetta, questo arrivera’ ci sono probabili ritardi burocratici, e forse qualche documento da sistemare, ma arriveranno, nel frattempo la dea bendata potrebbe farvi visita con altro tipo di regalo, magari solo una sciocchezza, ma questo vi riportera’ su l’umore, la giornata e’ di alti e bassi

♍️ Vergine qualcuno potrebbe essere fastidioso con qualche battuta poco simpatica, non essendo della cerchia della famiglia fatelo parlare solo, a volte si prendono di mira le persone solo perche’ non si sa con chi parlare, lasciate andare non meritate di essere attaccate e in malo modo, andate oltre

♎️Bilancia all’improvviso qualcosa si sistema potrebbe essere qualcosa che riguarda la situazione economica ( prossimi giorni ) ed essendo inaspettata sara’ molto gradita, la giornata di oggi, e’ tranquilla

♏️Scorpione qualcuno vi parlera’ di qualcosa che non vorra’ che venga divulgato , questa cosa vi permettera’ di comprendere meglio una certa situazione e vi sara’ anche utile per capire come agire, la giornata e’ interessante

♐️Sagittario non sapete bene se avete scelto il posto giusto per gettare l’ancora, e quindi fermarvi in maniera stabile, vi trovate in un momento d’indecisione, quando non si e’ cosi sicuri, meglio rimandare ogni decisione, la giornata e’ metaforicamente ” nuvolosa ” ma voi il sole lo avete dentro, riuscirete presto a capire se avete fatto bene o no

♑️Capricorno dalla confusione che a volte avvertite finalmente si esce fuori, e qualcuno vi aiuta a mettere a sbloccare qualcosa che fino ad ora era fermo ci sono accordi che prenderete si ritorna alla serenita’ e alla tranquillita’, la giornata e’ buona

♒️Acquario si fa chiarezza su qualcosa di tipo burocratico e in questo periodo il sesto senso e’ allertato, infatti avrete o avete sentore che qualcosa cambiera’, avete ragione cambiera’ e anche per voi torna la pace e la voglia anche di fare molto, la giornata e’ tranquilla

♓️Pesci arriva per voi un’opportunita’ buona di lavoro da valutare quanto meno, se positiva potreste pensare a un cambiamento ed ad un miglioramento davvero importante, la dea bendata si riaffaccia da voi



Buona domenica a tutti

