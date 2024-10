🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

19 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete da una situazione un po’ tormentata lentamente si ritrova la giusta direzione possibile si tratti di situazioni economiche che prossimi giorni si sistemano, la giornata e’ un po’ su e un po’ giu’ ma passa

♉️ Toro ci sono per voi dei cambiamenti importanti, ma dovrete studiare forse qualche materia nuova, qualcosa che non conoscete, ma riuscirete nel tempo a cambiare, per ora cercate di capire che direzione prendere, la giornata e’ tranquilla

♊️ Gemelli siete in viaggio verso nuovi percorsi e nuove situazioni ma per questo occorre tempo, nel frattempo schiarite le nuvole che vi passano sopra e prendetela qualche decisione, sicuramente vi porteranno, qualunque esse siano nella stessa direzione, la giornata scorre serena

♋️ Cancro alcune difficolta’ sono state superate, e con l’aiuto della buona fortuna ne siete venute fuori, ma ora e’ tempo di scelte e le farete, attenzione a fare quelle giuste, si rischia di rimetterci e forse e’ proprio questo il disagio che provate, aspettate a farle, lo capirete quando e’ il momento, la giornata e’ tranquilla

♌️ Leone la speranza che avete di riuscire a realizzare qualcosa che vi preme molto sicuramente ci sara’ potrebbe riguardare casa o lavoro, e arriveranno comunque comunicazioni positive in tal senso piu’ avanti, per ora la giornata passa a fare progetti

♍️ Vergine il cuore sa che a volte e’ bene metterlo da parte e usare l’intuito infatti penserete ad un modo per comunicare ma senza farlo anche per vedere la reazione e sara’ buona chi si ama, si ama anche in silenzio

♎️Bilancia qualcuno che non vi e’ amico sta tramando alle vostre spalle, ma stavolta non passera’ inosservato e qualcosa che non gli o le fara’ piacere non andra’ come vorra’, e tanto meglio per voi, la giornata nel frattempo la giornata e’ buona

♏️Scorpione montagne russe dell’umore e sopra tutto parenti un po’ fastidiosi, chiudete i telefoni, rilassatevi e fate solo quello che vi va, passera’ indenne anche questo fine settimana

♐️Sagittario e’ il momento di fare un po’ di allenamento, le battaglie non si fanno fra una cosa e l’altra quindi concentratevi su quello che dovete fare, senza farne altre insieme e vedrete che l’attuale battaglia da superare, la farete abbastanza veloce e bene, la giornata va bene

♑️Capricorno e’ possibile a breve arrivi un contratto un patto un accordo che sara’ nel tempo anche molto remunerativo per ora c’e’ da rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, ma voi lo sapete fare, la giornata e’ buona

♒️Acquario voi siete un po’ tesi, la questione riguarda probabile il lavoro o situazione economica che vi preoccupa un po’, rallentate e fate un bel respiro, piano piano si aggiusta tutto e un pezzo per volta si fa la scalinata, la giornata e’ buona

♓️Pesci non e’ il caso di prendere gli impedimenti come lo sono apparentemente, qualcosa che non v’aspettate cambia e si ribalta a vostro favore, inizia una bella e inaspettata fase per voi



